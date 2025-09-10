Orbán Viktor: Amikor az apám megkéri, akkor a feleségem segít neki Hatvanpusztán

Cikkünk frissül!

Aki nem rendeli alá az összes erőforrását, energiáját, viselkedését, tetteit, a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni – mondta Orbán Viktor az Öt műsorában a kötcsei gondolatáról. A miniszterelnök a hétvégén arról beszélt, hogy: „Ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”.

Azt akartam mondani, hogy van egy időszak, amíg lehet jópofáskodni, még egy-egy stikli is beleér. De minden meccsnek van egy időszaka, ahol már nem lehet viccelődni, mert minden hiba kijavíthatatlan.

Orbán 2018-ban arról beszélt, hogy elégtételt vesznek. Most azt mondja, szerinte ez egy fair kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem leszel durvább, mint amilyenek veled szemben lesznek. A bosszú és az elégtétel között szerinte van különbség.

A miniszterelnököt Hont Andrásék kérdezték az újabb nemzeti konzultációról is. Orbán szerint az ellenfelet nem szabad lejáratni, és úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy korrektek legyen. Orbán látja a jogászok fején már az izzadságcseppeket, hogyan kell a kérdéseket úgy megfogalmazni, hogy a jog és a politikai jóízlés határain belül maradjanak. A miniszterelnök szerint az nyilvánvaló, hogy a cél az, hogy a végén nekik legyen jó és az ellenzéknek rossz.

Majd rákérdeztek Hatvanpusztára. Orbán szerint neki semmi köze ehhez és az ő élete egy nyitott könyv. Megjegyezte, hogy neki ez a téma egy könnyű délutáni tea. A miniszterelnök felesége is szóba került, a kérdés az volt, hogy valóban tevékenykedik-e Lévai Anikó Hatvanpusztán.

Amikor az apám megkéri valamire, akkor nyilván segít neki. De még egyszer mondom, ez egy gazdaság. Szeretném, ha egyszer elkészülne.

Orbán hozzátette: Hadházy Ákos köszönettel tartozik neki, mert belőle él, ő tartja el.