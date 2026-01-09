interjúmandinerorbán viktororbán-interjú
Átalakult Fidesz-kommunikáció: a csapból is Orbán folyik

Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor évzáró interjút ad az M1-nek a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én.
Amíg a 2025-öt megelőző kilenc évben átlagosan 34 interjút adott a miniszterelnök, tavaly 82-szer válaszolt kérdésekre. Orbán Viktor odáig azért nem ment el, hogy a független sajtóval is szóba álljon, ellenben Kapu Tibor és Dopeman is kérdezhette. A szereplési dömpingre két magyarázat is kínálkozik.

Legkésőbb júliusban egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor más ütemben és intenzitással vesz részt a 2026-os parlamenti választás kampányában, mint az előző voksolások idején. A miniszterelnök nyáron egy hónap alatt 11 interjút adott, ráadásul gyakran a számára új terepnek számító podcastokban vendégeskedett.

A Tisza Párt jelentette kihívás és a közvélemény-kutatásokban mért, csökkenni nem akaró hátrány ugyanúgy magyarázhatja a változtatást, mint a Facebookon érvényesített közéleti hirdetésstop, ami miatt a kormányoldal korlátozottan tudja az elárasztásos technikát alkalmazni az online kampányban.

A szervezeti átalakulás, Orbán Balázs politikai igazgató kampányfőnökké emelése mellett a Fidesz új csatornákat is nyitott az üzenetei célba juttatására: Lázár János országjárása, a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök életre hívása, a kormányhoz kötődő celebek csatasorba állítása éppúgy a nyilvánosság kontrollálását szolgálják, mint a miniszterelnöki médiaturné, amit Török Gábor úgy értékelt: a Fidesz fő üzenete leegyszerűsödött arra, hogy Orbán Viktor miatt kell rájuk szavazni. Habár a korábbi kampányok slágertémái – a rezsicsökkentés, a migráció és háborúba sodródás elleni védekezés – is összekapcsolódtak a személyével, most maga Orbán a kampány fő terméke.

Ez azért érdekes, mert az ellenzéknek pedig 2010 óta a legfontosabb üzenete az, hogy ne Orbán Viktor. A magyar politika még sohasem egyszerűsödött le ennyire egy személyre szóló népszavazásra

fogalmazott a politológus.

