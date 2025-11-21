Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap az Orbán-interjú miatt, az ATV feljelentést tesz

Rónai Egon több mint egy hete készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel az ATV-n. A beszélgetést több mint egymillióan látták, megjelenése óta azonban a műsorvezető halálos fenyegetéseket is kapott.

Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró

– mondta Rónai még a múlt héten, a helyzet azonban azóta elfajult.

Az ATV vezetősége szerint a műsorvezető nemcsak a közösségi oldalán, hanem nyilvánosan is kapott halálos fenyegetéseket. A Blikk azt írja, a csatorna munkatársait az szomorította el a legjobban, mikor szembesültek azzal, hogy más lapnál dolgozó kollégák is megfogalmaztak olyan kijelentéseket, melyek az ATV vezetése szerint kimerítik a bűncselekmény fogalmát.

„Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását”

– írta Bruck András, az Élet és irodalom publicistája egy szombaton megjelent Facebook-posztban, ami miatt az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd úgy döntött, jogi lépéseket tesz.

Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem a szélsőségeseknek készítünk televíziót

– kezdte a Blikknek Németh S. Szilárd, aki annak örül, hogy túlnyomó részt lelkes visszajelzéseket kaptak az Orbán-interjúra.

Viszont nem teljes egészében, de megvédjük a kollégáinkat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni, ezért a Rónai Egont érő halálos fenyegetések miatt feljelentést teszünk

– tudatta a portállal a vezérigazgató, hozzátéve: több olyan folyamatban lévő ügy is van, amelynek során a csatorna valamelyik műsorvezetője bűncselekmény áldozata lett.

Az ATV a büntető törvénykönyv január elseje óta érvényben lévő, 332/A jogszabályát veszi alapul, amely szerint aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos, halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.