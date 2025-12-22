Minden nyugdíjasnak levelet küldött a kormány az állítólagos Tisza-adóról az Ügyfélkapura és a DÁP-ra

A minap a nyugdíjasok az Ügyfélkapun valamint a DÁP levelező rendszerén keresztül olyan üzenetet kaptak, amelyben Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a Tisza állítólagos adóemelési terveire figyelmeztet – tudtuk meg a lapunkhoz eljuttatott olvasói levelekből.

A brüsszeli háborús szándékokat támogató magyar politikai erők nevében olyan javaslatok jelentek meg, amelyek gyökeresen átalakítanák a magyar nyugdíjrendszert! Meg akarják adóztatni a nyugdíjakat. Többek között a nyugdíjasok adójából támogatnák Ukrajnát

– áll a Fónagy által jegyzet levélben. Hozzátette, hogy a kormány határozottan ellenzi a nyugdíjak megadóztatását, és a következő évben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

A kormány gőzerővel kampányol az állítólagos tiszás adóemelési tervekkel, melyekről jellemzően elsőként az Index számolt be: a kérdésről nemzeti konzultációt is tartottak, melyet saját elmondásuk alapján 1,6 millióan töltöttek ki. A Tisza kategorikusan cáfolja, hogy az Indexen részletezett megszorító tervekhez bármi köze lenne.