Csak további kérdéseket szül Lázár magyarázata a balul sikerült moszkvai tolmácsolásról

2025. 12. 04. 17:14
Orbán Viktor a hétvégén arról beszélt, Vlagyimir Putyin annyira fél a betegségektől, hogy ő még arra is vigyáz, ne krákogjon, amikor vele tárgyal. Ehhez képest az építési miniszter szerint a magyar tolmács influenzás volt, ezért sem értette jól az orosz elnököt. Lázár János arról is beszélt, hogy Szijjártó Péter a miniszterelnök fülébe súgva javította a téves tolmácsolást – ám a külügyminiszter nem Orbán mellett ült.

Szerdai sepsiszentgyörgyi fórumán Lázár János újabb magyarázattal szolgált arról, hogy mi mehetett félre Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai tanácskozásának sajtónyilvános részén, amikor a magyar tolmács súlyos félrefordításokkal interpretálta az orosz elnök mondanivalóját.

„A sajtó láthatta, hogy nemcsak maguk nem értik, hogy mit mond az orosz elnök, hanem mi sem értettük, de ez részletkérdés. Aztán ez mind helyrekerült, hála a Jóistennek” – kedélyeskedett a Telex tudósítása szerint az építési és közlekedési miniszter, aki a helyszínen figyelte az eseményeket. Majd a következőket mondta:

