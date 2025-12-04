Csak további kérdéseket szül Lázár magyarázata a balul sikerült moszkvai tolmácsolásról

Szerdai sepsiszentgyörgyi fórumán Lázár János újabb magyarázattal szolgált arról, hogy mi mehetett félre Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai tanácskozásának sajtónyilvános részén, amikor a magyar tolmács súlyos félrefordításokkal interpretálta az orosz elnök mondanivalóját.

„A sajtó láthatta, hogy nemcsak maguk nem értik, hogy mit mond az orosz elnök, hanem mi sem értettük, de ez részletkérdés. Aztán ez mind helyrekerült, hála a Jóistennek” – kedélyeskedett a Telex tudósítása szerint az építési és közlekedési miniszter, aki a helyszínen figyelte az eseményeket. Majd a következőket mondta: