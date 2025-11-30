A nap legfontosabb hírei – 2025. november 30.

Meghalt egy 25 éves férfi a budapesti Morrison’s 2-ben
Megszólalt az elhunyt férfi édesanyja
A Morrison’s 2-ben meghalt férfinak a csigolyája törhetett el
Ájultra ütött egy nőt egy budapesti taxis
Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a hatvanpusztai szafariparkot
Cigányozással vádolja az egri Momentum a DK helyi parlamenti képviselőjelöltjét
Zootropolis 2 extrákkal: már a mozifilm előtt is a kormánypropagandát vetítik
A budapesti Fidesz-frakció kimondatná a kelenföldi buszgarázsban a Főváros fizetésképtelenségét
Muri Enikő: Aki nem érti, miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre, annak nagy baj van a toronyban
Dráma Katarban: Verstappen győzött, nagyon eltaktikázta magát a McLaren