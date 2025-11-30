a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. november 30.

admin Rugli Tamás
2025. 11. 30. 21:16

Meghalt egy 25 éves férfi a budapesti Morrison’s 2-ben

Megszólalt az elhunyt férfi édesanyja

Reagált a szórakozóhely is

A Morrison’s 2-ben meghalt férfinak a csigolyája törhetett el

 

Ájultra ütött egy nőt egy budapesti taxis

Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a hatvanpusztai szafariparkot

Cigányozással vádolja az egri Momentum a DK helyi parlamenti képviselőjelöltjét

Zootropolis 2 extrákkal: már a mozifilm előtt is a kormánypropagandát vetítik

A budapesti Fidesz-frakció kimondatná a kelenföldi buszgarázsban a Főváros fizetésképtelenségét

 

Muri Enikő: Aki nem érti, miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre, annak nagy baj van a toronyban

Dráma Katarban: Verstappen győzött, nagyon eltaktikázta magát a McLaren

Hétfőtől újra kötelező a maszk egy vidéki kórházban
Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a hatvanpusztai szafariparkot
Nem hajlandó Orbánnal találkozni a lengyel elnök, amiért a miniszterelnök Putyinnál járt
Meghalt egy fiatal férfi, miután rátámadtak egy budapesti szórakozóhelyen
Annie Hall helyett: a 90 éves Woody Allen 9 filmje, amiről túl keveset beszélünk
