A Szent István-bazilika előtt fotózkodott Arnold Schwarzenegger

Többször lencsevégre kapták már Arnold Schwarzeneggert a budai Márvány utcában, ahol egyébként a sztár kedvelt edzőterme is található. Néhány napja Liam Hemsworth is ellátogatott oda. Az, hogy a két színész éppen egy időben tartózkodik a magyar fővárosban, nem véletlen: közös filmet forgatnak Budapesten The Kelly’s címmel.

Schwarzeneggert ezúttal a Szent István-bazilika előtt fotózták, természetesen bringán ült a színész. Nemrég Budán tekert a kétkerekűjén.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Arnold Sports Festival presented by KSM-66 (@arnoldsports) által megosztott bejegyzés

Itt egy kvíz a sztárról: