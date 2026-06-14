A Szent István-bazilika előtt fotózkodott Arnold Schwarzenegger

Többször lencsevégre kapták már Arnold Schwarzeneggert a budai Márvány utcában, ahol egyébként a sztár kedvelt edzőterme is található. Néhány napja Liam Hemsworth is ellátogatott oda. Az, hogy a két színész éppen egy időben tartózkodik a magyar fővárosban, nem véletlen: közös filmet forgatnak Budapesten The Kelly’s címmel.
Schwarzeneggert ezúttal a Szent István-bazilika előtt fotózták, természetesen bringán ült a színész. Nemrég Budán tekert a kétkerekűjén.
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Itt egy kvíz a sztárról:
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