Jég borította be Pörbölyt, mintha havazott volna

Nemrég írtuk meg, hogy már másodfokú riasztás van érvényben az ország déli részén a várható heves zivatarok miatt. A HungaroMet szöveges figyelmeztető előrejelzése szerint főként az ország déli felén, harmadán, kisebb valószínűséggel az északkeleti határszél közelében a délutáni, kora esti órákban heves zivatarok, szupercellák is kialakulhatnak, amelyekhez 80-100 km/h körüli (néhol 100 km/h-t meghaladó) széllökés, akár 2-4 cm feletti jégátmérő, valamint lokálisan 25-30 mm-t meghaladó csapadék vagy felhőszakadás társulhat.

Az Időinfó-MetKép Facebook-oldalra feltöltött fotó szerint a Tolna megyében, Bátaszék szomszédságában fekvő Pörbölyön hatalmas jégverés kíséretében vonult végig egy szupercella komoly károkat okozva:

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A HungaroMet veszélyjelző oldalán azt írják, az időjárási helyzet függvényében a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozatot is kiadhatnak. Éjszaka aztán az ország jelentős részén stabilizálódik a légkör, de a délnyugati tájakon még előfordulhat zivatartevékenység.

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