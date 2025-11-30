Meghalt egy fiatal férfi, miután rátámadtak egy budapesti szórakozóhelyen

Súlyosan bántalmaztak egy fiatal férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen november 29-én, szombat este. A rendőrség beszámolója szerint 22 óra 39 perckor érkezett bejelentés az esetről, a helyszínre érkező rendőrök már újraélesztésre szoruló állapotban találtak az áldozatra.

A rendőrök haladéktalanul megkezdték a segítségnyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek, és a férfit kórházba vitték, ám ennek ellenére később elhunyt.

A helyszínen 22 óra 45 perckor elfogtak egy 28 éves férfit, aki ellen halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást.