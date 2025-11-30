bűnténybűnügyszórakozóhelyhalált okozó testi sértés
Belföld

Meghalt egy fiatal férfi, miután rátámadtak egy budapesti szórakozóhelyen

24.hu
2025. 11. 30. 06:24

Súlyosan bántalmaztak egy fiatal férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen november 29-én, szombat este. A rendőrség beszámolója szerint 22 óra 39 perckor érkezett bejelentés az esetről, a helyszínre érkező rendőrök már újraélesztésre szoruló állapotban találtak az áldozatra.

A rendőrök haladéktalanul megkezdték a segítségnyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek, és a férfit kórházba vitték, ám ennek ellenére később elhunyt.

A helyszínen 22 óra 45 perckor elfogtak egy 28 éves férfit, aki ellen halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy éve ilyenkor: egy apró faluban működik az ország egyik legbékésebb termálfürdője
Ezt élte át a fiú, akit eltaláltak légpuskával azok a fiatalok, akik viccből lövöldöztek
„A futball második életet adott nekem” – inkább elpusztították az orosz Pelét, semmint felismerték volna benne a zsenit
Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat
Magyar Péter és Orbán Viktor nyíregyházi látogatása
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik