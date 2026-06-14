Navracsics Tibor: Nem jó hír, hogy ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt

Vasárnap reggel egy rövid bejegyzésben értékelte a Fidesz-kongresszust Navracsics Tibor, aki a rendezvényen is felszólalt egy nappal korábban. Az előző kormány minisztere a szombati tiszújítón arról beszélt, hogy a Fidesznek a polgári Magyarország eszméjét szem előtt tartva kell politizálnia, egyet aludva az eseményekre most egy szerinte jó és egy nem annyira jó fejleményről írt értékelésében.

„Tudjuk most le a Fidesz-kongresszus rövid értékelését. Azért kell letudni, mert joggal követelheti mindenki, másrészt semmi olyan nem történt, ami nagyon hosszú értékelés után kiáltana” – fogalmazott rögtön az elején sokatmondóan, hogy aztán rátérjen a „jó hírre”. Ami az, hogy Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnökségi tag lett. Navracsics mindhármukat felkészült, jó politikusnak tartja, akik reményt adhatnak arra, hogy valóban megjelennek új irányok is a Fideszben. Kreicsit külön méltatta, szerinte a salgótarjáni polgármester pontosan azt a polgári Magyarországot jeleníti meg, amiről ő is beszélt.

Ami nem jó hír, hogy ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt. Elhangzott sok jó beszéd, láttunk sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal szónokot. Láthattuk azt is, hogy mennyi tartalék van ebben a közösségben. A most következő egy év legnagyobb tétje, hogy ezek a hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz. Ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Ez a kérdés azonban nem dőlt el tegnap

– közölte aztán a rossz hírt Navracsics, megfogalmazva egyúttal azt is, hogy milyen körülmények esetén van csak esélye a túlélésre a pártjának.

Talán jelzésértékű, hogy a korábbi miniszter az egyes elnökségi tagok kiemelésén túl nem sorolta a jó hírek közé azt, hogy ismét Orbán Viktort választották a küldöttek a Fidesz elnökévé.