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Belföld

Orbán: Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!

Orbán VIktor / Facebook
admin Rugli Tamás
2026. 06. 14. 08:15
Orbán VIktor / Facebook
A tisztújító kongresszus után sörözni mentek a fideszesek, ahol végre előkerült Lázár János is.

Miután a földcsuszamlásszerű választási vereség ellenére szombaton ismét a Fidesz elnökének választották, a közösségi médiából az utóbbi hónapokban eltűnő Orbán Viktor egy rövid videó erejéig visszatért a kampányban mutatott imidzséhez, a folyamatosan úton lévő politikuséhoz, aki állandóan elfoglalt, de mindenre szakít időt.

A szombat este közzétett videóban Orbán a Fidesz-kongresszus után sörözésre invitálta az embereit, „akiket nyakon tudott csípni”. A Kongresszusi Központból távozóban a különböző performanszairól ismert Szabó Bálint próbált valahogy Orbán közelébe jutni, aki erre azt kiabálta neki messziről:

Ne engem üldözzön, hanem a másikat! Van igazi miniszterelnök, üldözze azt! Hát ne engem! Van egy igazi!

A sörözésen megjelent mások mellett Gulyás Gergely, aki a volt miniszterelnök jobbján foglalt helyet, egy ponton pedig az utóbbi hetekben szintén köddé vált Lázár János is felbukkant. És felbukkant a helyszínen Szilágyi Ákos is, a volt kormányfő egyik legnagyobb rajongója, aki rendszeresen orbános és trumpos pólókban jelenik meg nyilvános eseményeken. Ez most sem volt másképp, a volt miniszterelnök le is kezelt vele.

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