Ájultra ütött egy nőt egy taxis, garázdaság miatt büntetőeljárás indult ellene – videón az eset

A Redditre töltöttek fel egy Tiktokról lementett videót, amin az látszik, egy taxis és két nő dulakodik Budapest belvárosában. A felvételen látszik, ahogy az egyik nőt akkora erővel üti meg a taxis, hogy az elterül a földön és mozdulatlan. Az esetről a Telex megkérdezte a rendőrséget, a BRFK a Telexnek azt válaszolta:

az V. kerületi rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen, és vizsgálják az eset körülményeit. Az Országos Mentőszolgálat szerint a mentők ellátására nem volt szükség.

Egy másik, sokkal tragikusabb kimenetelű eset is történt szombaton: egy 28 éves férfi úgy megütött egy 25 éves fiatalt, hogy az belehalt a sérüléseibe. Az áldozat édesanyja gyermeke gyilkosának Facebookon üzent.