taxigarázdaság
Belföld

Ájultra ütött egy nőt egy taxis, garázdaság miatt büntetőeljárás indult ellene – videón az eset

Horváth Júlia / 24.hu
admin Molnár Dávid
2025. 11. 30. 16:23
Horváth Júlia / 24.hu

A Redditre töltöttek fel egy Tiktokról lementett videót, amin az látszik, egy taxis és két nő dulakodik Budapest belvárosában. A felvételen látszik, ahogy az egyik nőt akkora erővel üti meg a taxis, hogy az elterül a földön és mozdulatlan. Az esetről a Telex megkérdezte a rendőrséget, a BRFK a Telexnek azt válaszolta:

az V. kerületi rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen, és vizsgálják az eset körülményeit. Az Országos Mentőszolgálat szerint a mentők ellátására nem volt szükség.

Egy másik, sokkal tragikusabb kimenetelű eset is történt szombaton: egy 28 éves férfi úgy megütött egy 25 éves fiatalt, hogy az belehalt a sérüléseibe. Az áldozat édesanyja gyermeke gyilkosának Facebookon üzent.

Kapcsolódó
A Morrison's-ban halálra ütött fiatal édesanyja: Mi jogon vetted el a fiam életét?
Hosszú posztot címzett fia gyilkosának.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hétfőtől újra kötelező a maszk egy vidéki kórházban
Üresfejű modelltől a Vietnámban lábatlankodó színész-katonáig – 60 éves lett Ben Stiller
Lengyel Johanna korábban egy másik TV2-s műsorban is szerepelt, ott a második adásban kiesett
Lemondások és politikai cirkuszok után választanak Pilisvörösváron, ahol Orbán szerint csak valami marhaság miatt veszíthet a Fidesz
Miről mesélnének Budapest legidősebb fái és hány Karácsony Gergely ér körbe egy óriásplatánt?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik