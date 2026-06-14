Vitnyédi menekülttábor: megszólalt a polgármester

Magyar Péter miniszterelnök szombaton beszélt arról, hogy az Orbán-kormány menekülttábor kialakítását tervezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. Másnap Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a táborral kapcsolatos kormányhatározat pusztán „taktikai eszköz” volt az Európai Unióval folytatott tárgyalások során, célja az volt, hogy a Magyarországra kirótt bírságot eltöröljék. Hangsúlyozta: a kormány soha nem akarta ténylegesen megépíteni a tábort. Mindeközben pedig a kormány honlapjára kikerült, hogy Orbánék milyen döntéseket hoztak a vitnyédi menekülttábor létesítésére.

A vasárnapi Heti Naplóban Sváby András a település független polgármesterét, Szalai Csabát kérdezte. Az első hírek 2024 szeptemberében kezdtek terjedni arról, hogy valami épül a Vitnyéd határában fekvő Csermajor nevű, egyébként állami területen. Korábban egy tejipari képzést nyújtó iskola működött ott, az épület 2011 óta áll üresen, a polgármester a régi diákokat tömörítő Facebook-csoportból értesült az építkezésről. Kiment a területre, amelyet rendőrök őriztek, és nem adtak információt. Másnap sem jutott be, és a térség országgyűlési képviselője, Gyopáros Alpár is csak annyit mondott neki, semmit nem tud, de utánakérdez. Aztán pár nap múlva Gyopáros jelentkezett: egyeztetett a Belügyminisztériummal, miniszterelnökkel és ezek alapján megnyugtatta Szalai Csabát, hogy semmiféle migránstábor nem lesz Vitnyéden, hanem arról van szó, hogy felújítják az épületeket. A lakosok kiálltak az ismeretlen célú építkezés ellen, a helyszínen pedig

a munkálatokat kerítés zárta el a helyiek szeme elől, de az még így is látszott, hogy többek között egy torony épül a területen.

A polgármester tudomása szerint a kapuvári gimnázium felújítása idejére a 7-12. osztályos évfolyamok költöznek majd Csermajorba, ám arról nincs információja, mi lesz a sorsa ezt követően. Ezt erősítette meg korábban az ingatlan vagyonkezelője, a győri Szent István Egyetem is.