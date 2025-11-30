A budapesti Fidesz-frakció kimondatná a kelenföldi buszgarázsban a Főváros fizetésképtelenségét

vDecember 1-én, azaz holnap délután egy kelenföldi buszgarázsba hívott össze rendkívüli közgyűlést Karácsony Gergely főpolgármester, miután az állam újra leemelt a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról, amit ismételten egyre inkább a csőd veszélyeztet.

A főpolgármester előterjesztése a rendkívüli közgyűlést illetően az Állami Számvevőszék korábbi jelentésre hivatkozik, amely egyebek között azt állapította meg, hogy a főváros anyagi nehézségei részben „a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből” fakadnak.

Ehhez képest a Fidesz-frakció beterjesztett egy módosító javaslatot a rendkívüli közgyűlés elé, amely alapján kimondatnák a Fővárosi Közgyűléssel, hogy a főváros fizetésképtelenné vált. Ez rímel arra, amit Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón mondott, miszerint a kormány kész segítséget nyújtani bármilyen formában Budapestnek, de csak akkor, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget.

Szentkirályi Alexandra frakciója a beadványban úgy fogalmaz, szeretnék, ha az eredeti, ÁSZ-ra hivatkozó szövegrész helyett a következő szerepelne az előterjesztésben:

A Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2025. év végével fizetésképtelenné válik, nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek ezért a Kormányhoz fordul segítségért a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működésének és a dolgozói bérek megfizetésének biztosítása érdekében.

A fővárosi Fidesz írásba foglaltatná továbbá, hogy a kormány segítsége azért szükséges, hogy a tömegközlekedés ne álljon le, a közszolgáltatások működjenek, a dolgozók pedig megkapják a bérüket. Valamint azért is, hogy „egyértelműen kiderüljön, hogy a városvezetés részéről milyen gazdálkodási hibák, esetleg visszaélések vezettek a város fizetésképtelenségéhez. Ennek fontos első lépése, hogy a frakciónk javaslatára elindult az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyeinek átvilágítása.”

Karácsony Gergely hétfőn délutánra, a közgyűlés végeztével demonstrációra is várja a budapestieket a Clark Ádám térre, ahonnan felvonulnak majd a Karmelita elé.