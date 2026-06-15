Megállíthatatlan volt a magyar paratriatlonista az Európa-bajnokságon

A magyar atléta 1:00:04 órás idővel ért célba, 51 másodperccel megelőzve a portugál Filipe Marquest. A dobogó harmadik fokára az ír Tom Williamson állhatott fel. Magyar színekben Martin Schulz és Adam Sliz is rajthoz állt, de a magyar szövetség nem közölte az eredményüket.

A PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola paralimpiai negyedik helyezett sportolója május közepén a világbajnoki-sorozat jokohamai állomását is megnyerte kategóriájában, július 18-án pedig rajthoz áll a tatai Öreg-tó partján sorra kerülő világkupaversenyen.