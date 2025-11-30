Dráma Katarban: Verstappen győzött, nagyon eltaktikázta magát a McLaren

A rajtnál az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) simán megtartotta a vezető pozíciót, mögötte viszont helycsere történt a másik két vb-aspiráns között: a remekül startoló Verstappen a külső íven maga mögé utasította Norrist, akinek nem maradt más választása, mint besorolni harmadiknak.
A hetedik körben Nico Hülkenberg (Sauber) és Pierre Gasly (Alpine) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, ezért aztán a két McLaren-versenyző kivételével az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére.
A kiállások után Piastri, Norris, Verstappen volt a sorrend az első három helyen, ez pedig változatlan maradt az újraindítást követően.
Gumikorlátozás és kerékcserék
Piastri és Norris komoly tempót kezdett diktálni az élen, majd az ausztrál versenyzőt a 24., brit csapattársát pedig a 25. körben hívta ki kerékcserére a McLaren. Verstappen átvette a vezetést, de Piastri és Norris is jó pozícióban, a negyedik és az ötödik helyen tért vissza a mezőnybe.
A hetedik körben lezajlott kerékcserék és a Pirelli 25 körös gumikorlátozása miatt a McLaren versenyzőin kívül a mezőny összes többi tagjának – beleértve Verstappent is – a 32. körben kellett végrehajtania a második boxkiállását, így Piastri visszaállt az élre, Norris pedig a második helyre.
A mclareneseket Verstappen üldözte, aki innentől a leintésig mehetett kerékcsere nélkül, míg az élen száguldó duónak egyszer még mindenképpen a boxba kellett hajtania.
A McLaren végül a 42. körben Piastrit, két körrel később pedig Norrist hívta kerékcserére, így Verstappen 13 körrel a leintés előtt az élre állt, előnye több mint 15 másodperc volt Piastrival szemben, Norris viszont csak ötödiknek tért vissza a pályára a kiállását követően, így legfeljebb a harmadik helyért szállhatott harcba.
Piastri nagyon csalódott
A hajrában Verstappen magabiztosan tartotta maga mögött Piastrit, aki a leintést követően a csapatrádión keresztül csalódottan vette tudomásul a végeredményt. Norrisnak sem sikerült sokkal előrébb jönnie, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hibáját kihasználva ugyan negyedik lett, de Sainzot már nem maradt esélye megtámadni.
Ebben közrejátszhatott az is, hogy a brit versenyző egy alkalommal megcsúszott és az autója alját odaütötte a kerékvetőhöz.
A harmadik helyen Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője zárt.
A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.
Katari Nagydíj, végeredmény, a vb-pontversenyek állása
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24:38.241 óra
2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 7.995 másodperc hátrány
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 22.665 mp h.
4. Lando Norris (brit, McLaren) 23.315 mp h.
5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 28.317 mp h.
6. George Russell (brit, Mercedes) 48.599 mp h.
7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 54.045 mp h.
8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.785 mp h.
9. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:00.073 perc h.
10. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:01.770 p h.
A vb-pontversenyek állása 23 futam után (még 1 van hátra):
versenyzők:
1. Norris 408 pont
2. Verstappen 396
3. Piastri 392
4. Russell 309
5. Leclerc 230
6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 152
7. Antonelli 150
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
9. Sainz 64
10. Isack Hadjar (francia, RB) 51
11. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 49
12. Alonso 48
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 41
14. Lawson 38
15. Cunoda 33
16. Esteban Ocon (francia, Haas) 32
17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22
19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19
csapatok:
1. McLaren 800 pont – már világbajnok
2. Mercedes 459
3. Red Bull 426
4. Ferrari 382
5. Williams 137
6. RB 92
7. Aston Martin 80
8. Haas 73
9. Sauber 68
10. Alpine 22