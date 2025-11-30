Dráma Katarban: Verstappen győzött, nagyon eltaktikázta magát a McLaren

A rajtnál az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) simán megtartotta a vezető pozíciót, mögötte viszont helycsere történt a másik két vb-aspiráns között: a remekül startoló Verstappen a külső íven maga mögé utasította Norrist, akinek nem maradt más választása, mint besorolni harmadiknak.

A hetedik körben Nico Hülkenberg (Sauber) és Pierre Gasly (Alpine) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, ezért aztán a két McLaren-versenyző kivételével az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére.

A kiállások után Piastri, Norris, Verstappen volt a sorrend az első három helyen, ez pedig változatlan maradt az újraindítást követően.

Gumikorlátozás és kerékcserék

Piastri és Norris komoly tempót kezdett diktálni az élen, majd az ausztrál versenyzőt a 24., brit csapattársát pedig a 25. körben hívta ki kerékcserére a McLaren. Verstappen átvette a vezetést, de Piastri és Norris is jó pozícióban, a negyedik és az ötödik helyen tért vissza a mezőnybe.

A hetedik körben lezajlott kerékcserék és a Pirelli 25 körös gumikorlátozása miatt a McLaren versenyzőin kívül a mezőny összes többi tagjának – beleértve Verstappent is – a 32. körben kellett végrehajtania a második boxkiállását, így Piastri visszaállt az élre, Norris pedig a második helyre.

A mclareneseket Verstappen üldözte, aki innentől a leintésig mehetett kerékcsere nélkül, míg az élen száguldó duónak egyszer még mindenképpen a boxba kellett hajtania.

A McLaren végül a 42. körben Piastrit, két körrel később pedig Norrist hívta kerékcserére, így Verstappen 13 körrel a leintés előtt az élre állt, előnye több mint 15 másodperc volt Piastrival szemben, Norris viszont csak ötödiknek tért vissza a pályára a kiállását követően, így legfeljebb a harmadik helyért szállhatott harcba.

Piastri nagyon csalódott

A hajrában Verstappen magabiztosan tartotta maga mögött Piastrit, aki a leintést követően a csapatrádión keresztül csalódottan vette tudomásul a végeredményt. Norrisnak sem sikerült sokkal előrébb jönnie, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hibáját kihasználva ugyan negyedik lett, de Sainzot már nem maradt esélye megtámadni.

Ebben közrejátszhatott az is, hogy a brit versenyző egy alkalommal megcsúszott és az autója alját odaütötte a kerékvetőhöz.

A harmadik helyen Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője zárt.

A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.