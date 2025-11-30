A Morrison’s-ban halálra ütött fiatal édesanyja: Mi jogon vetted el a fiam életét?

Szombat éjjel egyetlen ütéssel megöltek egy 25 éves fiatalt a budapesti Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. Az ügyben a Morrison’s is nyilatkozott, majd a Blikk elérte egy közeli hozzátartozóját, aki elmondta, az orvosoktól többi között azt tudták meg, a férfinak eltört a csigolyája. A lap megkereste az édesanyát, aki nyilatkozni nem akart, de a Facebookra hosszan posztolt. Azt írta:

„Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. TUDNI AKAROM MÉRT KELLETT MEGHALNIA?! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített ahol kell, ahol tudott!! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért…… ?!?!?! Te aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed az életét?! Mi jogon vetted el?! Hogy állsz te ahhoz, hogy elvedd bárkinek is életét?! Nem azért tettem meg a gyermekeimért mindent, hogy bárki bántsa bármelyiküket is vagy az életére törjön! Fiatal, normális életet élt, dolgozott, néha bulizott, de az nem azt jelenti, hogy elmegy kicsit kikapcsolódni, akkor elveheti más az életét!! Nem tudom most még hogy pontosan mi történt, egy dologban viszont biztos vagyok, HOGY ÉLNIE KELLENE, HOGY HIÁNYZIK A CSALÁDNAK, A SZÜLEINEK, A TESTVÉREINEK, AZ ISMERŐSÖKNEK, BARÁTAINAK. Egy élettel teli fiatal volt a maga kis hülyeségeivel, akire mindig lehetett számítani, aki mindig ott volt, ha baj volt akkor is. Egy nagy családot tettél tönkre, remélem a lelkiismereteddel nem tudsz elszámolni és megd….sz! Akármilyen büntetést kapsz, de remélem nem úszod meg pár évvel, ott fogsz megrohadni a börtönben, rajtam múlna, halálbüntetést kapnál, mert egy ilyen embernek nem nevezhető rohadéknak, nincs helye egy társadalomban. Szórakozni azzal nem lehet, hogy kioltjuk a más életét. ERRE NINCS BOCSÁNAT, SZÍVEM SZAKADT MEG A FIAMÉRT, ÉS NEM BIZTOS, HOGY EZT ÉN IS TÚLÉLEM MÁR, TÚL NAGY SEB EZ, AMI ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EGÉSZ CSALÁD ÉLETÉT. MÁR SOHASEM LESZNEK OLYANOK A MINDENNAPJAINK, SOHASEM LESZNEK OLYANOK AZ ÜNNEPEK, MERT TE ELVETTED TŐLÜNK A FIAMAT. Egy dolog biztos, nem nyugszom meg, ki nem derítem, hogy miért vetted el a fiamat, aki alig volt 25 éves. Felelősséget nem fogod megúszni, az biztos!!!”

Mit tudunk eddig?

Egyetlen ütéssel ölte meg áldozatát A. László, egy huszonnyolc éves férfi a budapesti Morrison’s szórakozóhelyen szombat éjjel. A 25 éves fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de kórházba szállítás után meghalt. A Morrison’s arról posztolt, november 29-én szombaton, 22:30-kor két férfi összeszólalkozott náluk. A konfliktus során az egyik fél egyetlen puszta kézzel (bármilyen tárgy nélkül) ütést mért a másikra, aki elesett és beverte a fejét, ez okozta halálos sérülését. Bár a mentőszolgálat kórházba szállította, életét már nem tudták megmenteni.

A helyszínen 22 óra 45 perckor elfogtak egy férfit, aki ellen halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanúsítottat kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A férfi vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.