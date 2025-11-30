Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a hatvanpusztai szafariparkot

Hadházy Ákos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a rendőrség „állítólag átkutatta a szafariparkot Hatvanpuszta mellett és nem találták a jávorszarvasokat. A független képviselő megosztotta azt a határozatot, amelyben ezt írták annak a „honfitársunknak”, aki feljelentést tett, miután Hadházy közzétette egy „másik honfitársunk” fotóit az állatokról. Az ellenzéki politikus szerint jávorszarvas tartására nem kaphat engedélyt senki, mert veszélyes állatnak minősül, így a tartása bűncselekmény (szemben a hatvanpusztai szafari állataival, amelyek csak mérsékelten veszélyesnek számítanak).

A rendőrségi határozat szó szerint így szól:

Az ügyben – Alcsútdoboz-Hatvanpuszta, Hatvanpusztai majorság és környezetében – végrehajtott terepkutatás és adatgyűjtés alapján speciális engedéllyel tartható, védett, vagy veszélyes élőlény példánya nem került azonosításra.

Hadházy szerint a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése is eredménytelen volt. A képviselő ugyanakkor felhívta Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét, hogy még a rendőrségi határozat szerint is Hatvanpusztán van a Mészáros Lőrinc nevén futó szafaripark. A képviselő a bicskei kapitányságnak azóta hisz annyira hinni, amióta azt is leírták, hogy a suzukis vagyonőr véletlenül ment neki, semmilyen bűncselekményt nem követett el. Arra is kíváncsi lenne, hogy

a több tucat hektárnyi területet hány rendőr és mennyi idő alatt járta be, és hogy láttak-e zebrákat, bölényeket, antilopokat…

Őt nem keresték, nem kérdezték meg, hogy mikoriak a képek, ki készítette őket. Szerinte azért nem rendeltek el nyomozást, hogy ezt ne kelljen megtenni.

Ha tényleg nincsenek ott MÁR szarvasok, azt simán megoldhatta Lőrinc vagy akár Zsolt és, még élvezhették is a megoldást

– utalt végül Hadházy arra, hogy az állatokat le is vadászhatták.

A képviselő szombat délután ismét visszatért egy pár tucat fős csoporttal Hatvanpusztára „szafarizni”, hogy antilopot, zebrát láthasson, de már kordonok fogadták, mivel az utat nemrég magánúttá minősítették át.