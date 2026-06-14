83 évesen meghalt Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festő, a Nemzet Művésze, írja a Telex a Káli Medence Környezetvédelmi Társaság közleménye alapján, amelynek Somogyi egyik alapítója és elnöke volt.

Somogyi Győző 1942. július 28-án született Budapesten. 1967-ben pappá szentelték, 1968-ban summa cum laude doktori címet szerzett egyháztörténetből. Papként fizikai munkát is végzett, 1975-ben felhagyott a papi szolgálattal. Később szabadfoglalkozású művészként tevékenykedett, és igen sokrétű művészi pályát futott be, írja a lap.

Somogyi alkotott Párizsban és Rómában is, de a nyolcvanas évektől Salföldön, a Káli-medencében élt. Elsősorban festett, 1988-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2012-ben pedig Kossuth-díjat kapott, majd idén a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.