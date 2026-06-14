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Nagyvilág

Helikopterbalesetben meghalt Oliver Tree

Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 14. 21:45
Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A kaliforniai zenész 32 éves volt.

Oliver Tree, kaliforniai zenész is a brazíliai helikopterbaleset áldozatai között van, állítja a BBC Brazília. Tree olyan számokról lehet ismerős, mint a „Life Goes On,” a „When I’m Down” vagy a „Miss You,”

Tree 32 éves volt.

Korábban megírtuk, hogy összeütközött két helikopter Rio de Janeiro felett. Legalább hatan életüket vesztették – közölte a brazil nagyváros tűzoltósága. A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

Legalább hat halálos áldozatot sikerült megerősíteni, mindannyian a helikopterek legénységéhez tartoztak

– közölte a tűzoltóság.

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.

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