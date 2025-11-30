Úgy kavart komoly indulatokat a Tisza Párt pénteki jelöltállítása, hogy a Fidesz még csak be sem szállt a szócsatába.

Mint arról közvetítésünk során mi is beszámoltunk, Heves megye 1-es választókerületében Magyar Péter pártja a helyi születésű, és jelenleg is Egerben élő Bódis Péter ügyvédet indítja egyéniben. A Momentum – mely már korábban bejelentette, hogy a Tisza akadályozásának elkerülése céljából nem indul a választáson – helyi szervezete szentelt egy posztot a Tisza jelöltállításának, ahol felsorolták, hogy Bódis mellett ki és melyik pártok színeiben indul még a választókerületben. A DK helyi jelöltjével, Balla Péterrel kapcsolatban többek között azt jegyezték meg, hogy „akár még az 1 százalékot is elérheti”.

Balla nem vette túl jó néven a Momentum odaszúrását, és hagyott egy némileg passzív-agresszív kommentet a bejegyzés alatt. Ebben a Momentumot dal nélküli énekeshez hasonlította, Magyar Péterre fideszes berkekből ismerős szóhasználattal („selyemmessiás úr”) utalt, majd bejegyzését már újra a momentumosoknak címezve azzal zárta:

Ne féljetek, 2026 áprilisa után mi a Parlamentben leszünk, benneteket meg vár a színesfém-kereskedelem.

Utóbbi megjegyzést nem hagyta szó nélkül Kárpáti István, a Momentum gyöngyösi szervezetének elnöke, és a Heves Megyei Közgyűlés tagja, aki szerint Balla Péter egyszerűen lecigányozta az egri momentumosokat.

Talán Ballának Pócs János fideszes képviselő videója tetszhetett meg és onnan merítette az ötletet, azaz hogy nem túl burkoltan, és mindenképp dehonesztáló jelleggel utaljon a Momentum néhány roma származású tagjára. Ez a fajta tartalom és stílus elfogadhatatlan a számomra. Nem tudom, hogy Balla érti-e, hogy az efféle kijelentések mennyire súlyosak. Súlyos ez bárkitől, egy közéleti szerepre vágyó fiatalembertől meg még inkább

– írta Kárpáti, gyorsan leszögezve, hogy a szavait kizárólag Ballára érti, nem gondolja, hogy minden DK-s olyan lenne, mint ő.

Az egri Momentum szintén a Facebookon reagált a DK-s jelölt bejegyzésére, szintén a fideszes Pócs János korábbi megnyilvánulására utalva.

Az utolsó megjegyzésedért igazán kár volt, azon túl, hogy színtiszta rasszizmus (ezt vajon értékelni fogják a DK központban?), nyilvánvaló utalás a Pócs János-féle (azaz fideszes) propagandára, amit ezek szerint te is magadévá tettél. Ha pedig valaki a Fidesz propagandát közvetíti, akkor vajon kinek is a szekerét tolja? A kérdés költői…

– tették hozzá.

Heves megye 1-es köretében a DK-s Balla és tiszás Bódis mellett még a mi hazánkos Pápai Ákosról lehet tudni, hogy indul, a Fidesz még nem nevezte meg a jelöltjét.