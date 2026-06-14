Az sms „ingyenes” alternatívája már itt van, de nem mindegyik hazai szolgáltató töri magát a bevezetéssel

Az androidos és az Apple-készülékek közötti kommunikáció hosszú évek óta komoly problémát jelent, ugyanis a cupertinói cég következetesen elzárkózott attól, hogy átjárót építsenek az úgynevezett kék és zöld buborékok között. Ennek következtében sokáig titkosítás nélkül, sms-díjért cserébe vándorolhattak az üzenetek a két platform között. Az Európai Unió nyomásgyakorlásának hála azonban 2023-ban az Apple végre beadta a derekát, és bejelentette: az iPhone-ok is támogatni fogják az RCS-t, a legtöbb androidos készülék által használt, internetalapú üzenetküldési szabványt.

Az RCS lényege, hogy lehetővé teszi a nagy felbontású képek és videók küldését is, magas sms/mms-díjak nélkül, pusztán internetalapon.

Jóllehet az üzenetküldési protokoll gyártói oldalról már egy ideje elérhető a két platform között, a végpontok közötti titkosítást csak 2026 májusában tudták megoldani, amikor megérkezett az iOS 26 ötödik frissítőcsomagja. Az Apple közlése szerint azonban ahhoz, hogy ez mindkét (az androidos és az iPhone-os) félnél működjön, a választott mobilszolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót.

A 24.hu ezért megkérdezte a nagy hazai telekommunikációs cégeket (Telekom, Yettel, One), hogy állnak ezen a területen, és mikorra várható az elavult sms/mms-rendszer leváltása a lényegében ingyenes, csupán mobiladatot igénylő RCS-szabványra.

Mi az az RCS, és miért jobb?