Muri Enikő: Aki nem érti, miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre, annak nagy baj van a toronyban

Szombaton Muri Enikő is ott volt a Digitális Polgári Körök nyíregyházi rendezvényén, a második háborúellenes gyűlésen. Az énekesnő a Borsnak elmondta, azért ment el az eseményre, mert nyíregyházi születésű, de mindenkinek javasolja, hogy látogasson el egy ilyen találkozóra, mert nagyon közösségépítő ereje van. „Aki békét szeretne, mind itt van, ezen a gyűlésen” – mondta.

Az ellenzékről is megosztotta véleményét:

A baloldali politikusok nem értik, hogy hogyan is kellene megteremteni a békét. Aki pedig nem érti, hogy miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre, annak »nagy baj van a toronyban«.

Nem támogatja a hergelést, inkább a békés tárgyalást javasolja megoldásnak.

A béke eléréséhez le kellene ülni és megbeszélni a problémákat. Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy lezáruljon egy szakasz, amit háborúnak hívnak. Egy vitát se úgy zárunk le, hogy a másik hátába mártom a kést, hanem kompromisszumokat kötünk

– fogalmazott Muri Enikő, aki szerint ha a háború tovább folytatódik, abból mindenki csak vesztesként tud kijönni.

Az énekesnő a drogellenes DPK alapítótagja, gyakran fel is szólal a témában: