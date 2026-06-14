Borbély Alexandra Nagy Ervinről: Nem akar rendes lenni, most viszont annak kell lennie

A Nők Lapja Évszakok magazinnak adott interjújában mesélt Borbély Alexandra arról, mennyiben változtatta meg az életüket az, hogy férjéből, Nagy Ervinből politikus lett. A Blikk szemléje szerint a színésznő a beszélgetésben úgy fogalmazott, újabban azért alakulnak ki konfliktusok, mert merőben új helyzet a számukra, hogy Nagy Ervinnek be kell járnia egy „rendes munkahelyre”, ahol nem jelenhet meg akárhogy.

Nem akarom, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy állandóan kiabálnak körülöttük. Tegnap az ingeken veszekedtünk, mert amióta Ervinnek be kell járni egy rendes munkahelyre, rendesen kell felöltöznie. Amikor összekerültünk, én még vasaltam és imádtam is. De Ervin azt mondta, neki semmit se vasaljak ki, mert ő egy dunaújvárosi parasztgyerek, nem lesz egy »vasalt alak«. Nem akar rendes lenni. Most viszont annak kell lennie

– adott némi bepillantást a mindennapjaikba a színésznő.