Egyetlen ütéssel ölte meg áldozatát – megszólalt a szórakozóhely, ahol meghalt egy fiatal férfi

Közleményt adott ki a Morrison’s 2 nevű budapesti szórakozóhely, miután egyik vendégüket halálos támadás érte. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a klubban egy 25 éves férfi vesztette életét, miután egy 28 éves férfi bántalmazta.

A szórakozóhely most részleteket közölt az esetről, leírásuk szerint november 29-én szombaton, 22:30-kor két férfi összeszólalkozott náluk. A konfliktus során az egyik fél egyetlen ütést mért a másikra, aki elesett és beverte a fejét, ez okozta halálos sérülését. Bár a mentőszolgálat kórházba szállította, életét már nem tudták megmenteni.

A Morrison’s 2 kiemelte, az ütést puszta kézzel mérték, fegyver nem került elő a szórakozóhelyen, az eset pedig olyan gyorsan történt, hogy megakadályozni nem volt esély.

A helyszínen 22 óra 45 perckor elfogtak egy 28 éves férfit, A. Lászlót, aki ellen halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanúsítottat kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A férfi vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.