A gyerekfilmek előtt is kormánypropagandát vetítenek a Campona mozijában Tompos Márton posztja szerint

Tompos Márton / Facebook
admin Molnár Dávid
2025. 11. 30. 14:14
Tompos Márton / Facebook

A Zootropolis 2-re váltott jegyet Tompos Márton, a Momentum képviselője, a popcornon kívül azonban kormánypropagandát is kapott.

Abszolút semmilyen morális vagy erkölcsi határ nincs, amit a Fidesz ne lépne át, ha a kampányról van szó. Most éppen a moziban tettek kormánypropagandát egy gyerekfilm elé. Ti is tapasztaltátok ezt?

– írta vasárnap kora délutáni Facebook-posztjához, amiben fotókat is mellékelt arról, hogy valóban a kormány üzeneteit játszották le a mozifilm előtt.

Kérdéseinkkel megkerestük a Cinema City-t, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

A mese egyébként elég jól sikerült, az arról szóló kritikánkat itt elolvashatja.

