A gyerekfilmek előtt is kormánypropagandát vetítenek a Campona mozijában Tompos Márton posztja szerint

A Zootropolis 2-re váltott jegyet Tompos Márton, a Momentum képviselője, a popcornon kívül azonban kormánypropagandát is kapott.
Abszolút semmilyen morális vagy erkölcsi határ nincs, amit a Fidesz ne lépne át, ha a kampányról van szó. Most éppen a moziban tettek kormánypropagandát egy gyerekfilm elé. Ti is tapasztaltátok ezt?
– írta vasárnap kora délutáni Facebook-posztjához, amiben fotókat is mellékelt arról, hogy valóban a kormány üzeneteit játszották le a mozifilm előtt.
Kérdéseinkkel megkerestük a Cinema City-t, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
A mese egyébként elég jól sikerült, az arról szóló kritikánkat itt elolvashatja.
Kapcsolódó
Megint itt egy kedves, állatos Disney-mese, ami rasszizmusról, korrupcióról és elfogadásról tanít
Zootropolis világa olyan jól működik most, kilenc évvel az első rész után is, hogy még az sem igazán zavaró, hogy a folytatás szemtelenül nyíltan ismétli az elődöt. Kritika.