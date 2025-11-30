A gyerekfilmek előtt is kormánypropagandát vetítenek a Campona mozijában Tompos Márton posztja szerint

A Zootropolis 2-re váltott jegyet Tompos Márton, a Momentum képviselője, a popcornon kívül azonban kormánypropagandát is kapott.

Abszolút semmilyen morális vagy erkölcsi határ nincs, amit a Fidesz ne lépne át, ha a kampányról van szó. Most éppen a moziban tettek kormánypropagandát egy gyerekfilm elé. Ti is tapasztaltátok ezt?

– írta vasárnap kora délutáni Facebook-posztjához, amiben fotókat is mellékelt arról, hogy valóban a kormány üzeneteit játszották le a mozifilm előtt.

Kérdéseinkkel megkerestük a Cinema City-t, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

