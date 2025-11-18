Drámai videót tett közzé a rendőrség a két 18 éves fiú halálával végződő budapesti autós üldözésről

Videót tett közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról az autós üldözésről és a baleset utáni pillanatokról, amely során két fiatal vesztette életét szombat éjszaka Budapesten. A borzalmas balesetben hárman megsérültek.

Léránt Krisztián, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője a rendőrség keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a rendőrségi intézkedés elől menekülő sofőr felelőtlen döntéseinek következménye miatt következett be a baleset. Mint mondta, nem a rendőrség hajszolta halálba a baleset áldozatait, ugyanis a tragédia elkerülhető lett volna, ha a sofőr eleget tesz a rendőri felszólításnak és megáll.

A rendőröket pedig ebben az esetben a rendőrségi törvény szerint intézkedési kötelezettség terheli, vagyis követniük kellett a jelzés ellenére továbbhajtó járművet, és a szabályszegőt ki kellett szűrniük a forgalomból

– közölte Léránt az MTI beszámolója szerint. Az alezredes a BRFK nevében részvétét fejezte ki a családnak, a hozzátartozóknak és barátoknak, hozzátéve, hogy a baleset körülményeit a büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják. A főosztályvezető felidézte: a tragédia november 15-én 23 óra 19 perckor történt az M3-as kivezető szakaszán, a Szerencs utcánál.

A balesetben a járművezető a helyszínen, egy utasa pedig kórházba szállítását követően vesztette életét. Az oszlopnak csapódó autóban még további három utas volt, közülük ketten könnyebben, egy pedig súlyosan sérült meg; őket a mentők kórházba szállították. A balesetben érintett fiatalok mindegyike 18 és 22 év közötti volt – fűzte hozzá. Mindezt az előzte meg, hogy a rendőrjárőrök Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Nagymező utca közelében 23 óra 13 perckor intézkedés alá kívántak vonni egy járművet, mert az autónak bizonytalan volt az úttartása, és felmerült, hogy valamilyen szer hatása alatt irányítja a vezető.

A sofőr azonban a rendőri jelzésre nem állt meg, és nagy sebességgel, helyenként 130–150 kilométer/órás sebességgel továbbhajtott. Emiatt a rendőröknek esélyük sem volt arra, hogy a menekülő autóhoz közel kerüljenek. A menekülés során a sofőr többszörösen megszegte a közlekedési szabályokat, és a baleset előtti utolsó mozzanat is egy szabálytalan jobbról előzés volt – tette hozzá Léránt.

Az alezredes szerint az autót vezető fiatal soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel és egy két évvel ezelőtt született jogerős bírósági döntés alapján eltiltás hatálya alatt is állt. Továbbá korábban, 2022-ben is eltiltották a járművezetéstől, akkor is engedély nélküli vezetés miatt. Arról is beszámolt, hogy a helyszíni szemle során bontott szeszes italt találtak az autóban és az utasok között is volt olyan személy, aki ittas volt, ezért igazságügyi orvosszakértő bevonásával a sofőr esetében is vizsgálják, hogy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt állt-e.

Nem a rendőrség hajszolta halálba a járművezetőt, hanem a sofőr volt az, aki a gázpedált tövig nyomva, sorozatos szabályszegésekkel olyan helyzetet idézett elő, amelyben a baleset gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált. […] A rendőröknek törvény adta kötelezettségük, hogy az ilyen veszélyes járművezetőket minél előbb kiemeljék a forgalomból, annál is inkább, hogy ártatlan, szabálykövető emberek élete ne kerüljön veszélybe. Gondoljunk csak bele, hogyha ez az autó belecsapódott volna egy szembe jövőbe, akár egy gyermekeket szállító buszba vagy mondjuk a gyalogosok közé hajt a járdán

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a helyszínre érkező rendőri egységek tagjai mindent megtettek annak érdekében, hogy életet mentsenek, ám az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel.