Hajnalban halálos balesetet szenvedett a rendőrök elől menekülő férfi

Az MTI információi szerint hosszú órákon át helyszíneltek a rendőrök vasárnap hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, ahol autójával villanyoszlopnak csapódott, majd a helyszínen életét vesztette egy fiatal férfi.

A Tények információi szerint éjfél előtt 1 perccel történt a halálos baleset. A Balesetinfo tudósítására hivatkozva azt írták, a BMW előbb felhajtott a járdára, nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd onnan csapódott tovább egy buszmegállóba. A helyszínre 8 mentőautót riasztottak, teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés.

Az MTI információi a balesetet szenvedő gépjármű menekülésben volt: a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni.

A sofőr azonban a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök pedig azonnal üldözőbe vették.

A száguldó gépjármű vezetője a Szerencs utcai kereszteződésnél elvesztette az uralmát az autó fölött, és villanyoszlopnak csapódott.