Megműtötték, majd eltűnt egy orvosnő a szegedi kórházból

Péntek reggel eltűnt egy 61 éves orvosnő a Szegedi Tudományegyetem kórházából, néhány órával egy rajta elvégzett gerincműtét után. Dr. Kett Antónia, a Szekszárdi Balassa János Kórház fül-orr-gégész főorvosa immáron a police.hu körözési listáján is szerepel, írja a tolnai megyei lap.

Kett Antónia 169 cm magas, vékony testalkatú, szőke, vállig érő hajú, kék szemű. A rendőrség korábbi közlése szerint a műtét után a nyakán friss kötés, a hátán pedig korábbi beavatkozások hegei láthatók. A körözésben szereplő leírás alapján feltételezhetően fehér papucsot, sötét szabadidő nadrágot, sötét pulóvert, alatta fehér pólót és kórházi hálóinget viselt. A nyakára egy kockás, hosszú ujjú póló volt kötve.

A lánya arról számolt be, hogy nyomkereső kutyát is bevetettek a keresés során, de eddig semmilyen nyom nem vezetett eredményre.

A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a nő tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.