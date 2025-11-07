napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei -2025.11.07.

SAUL LOEB / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 07. 22:01
SAUL LOEB / AFP

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
24 éve tűnt el egy ajkai férfi, most kiderült, hogy megölték
Halálos vonatgázolás történt Budapesten
Magyar Péter üzent Orbánnak, hogy egy dolgot feltétlenül kérdezzen meg Trumptól
Demokrata és republikánus szenátorok írtak nyílt levelet Orbánnak
Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik