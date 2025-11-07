- Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
- A Mol továbbra is cáfolja, hogy az Adria-vezetéken elegendő olaj érkezhetne
- Magyar Péter a tiszások listázásáról: Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon?
- Kijev elküldte a magyar kormánynak az új ukrán nyelvtörvény tervezetét
- Orbán megsörözteti Trumpot?
- Tömeges ételmérgezés: 470-en jelentkeztek panaszokkal, minden intézménybe ugyanonnan jött az étel
- Videón, ahogy ablakon keresztül menekítik ki a gyermekeket a XV. kerületi óvodából, miközben az udvarban van a késes behatoló
A nap legfontosabb hírei -2025.11.07.
SAUL LOEB / AFP
