A Mol továbbra is cáfolja, hogy az Adria-vezetéken elegendő olaj érkezhetne

2025. 11. 07. 20:13

Az Adria-vezeték kapacitása kapcsán megjelent sajtóhírek következtetései nem tükrözik a Mol álláspontját. Továbbra is kitartunk amellett, hogy a régió biztonságos ellátásához legalább két teljesértékű, megbízható vezetékre van szükség. Az Adria-vezeték jelenleg csak kiegészítő szerepet tölt be, nem nőtt fel a feladathoz – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

Korábbi becsléseink és feltételezéseink alapján, ha a Janaf a szükséges mennyiséget le tudná szállítani a magyar határra, a finomítóink akkor is maximum 80 százalékos hatékonysággal tudnának működni, számolva azzal is, hogy bizonyos kőolajfajták esetében változik a termékkihozatal. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget. Ez tovább fokozza az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos bizonytalanságot

tartalmazza a közlemény.

Mint írták, a Mol szeretne tisztán látni a kérdésben, de a Janaf egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét és a karbantartási tervet sem osztotta meg. „Egyelőre az ellentmondásos kapacitásteszteken és a késedelmes szállításon túl nem tudunk semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról” – közölte a társaság.

A Horvátország felől érkező olaj kérdése Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóján is szóba került, erről itt olvashatnak.

