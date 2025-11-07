Videón, ahogy ablakon keresztül menekítik ki a gyermekeket a XV. kerületi óvodából, miközben az udvarban van a késes behatoló

Vérfagyasztó jelenetek játszódtak le pénteken kora délután Budapesten, az egyik XV kerületi óvodában, miután késsel fenyegetőzve rontott be az intézmény udvarára egy 41 éves férfi. A TEK-esek és a rendőrök 58 gyermeket és 13 felnőttet menekítettek ki az épületből. Őket egy közeli templomba kísérték át.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság két drámai videót is megosztott az esettel kapcsolatban. Az egyiken az látható, ahogy az ablakon keresztül adogatják ki a kisgyerekeket az óvoda munkatársai.

A másikon pedig azlátszik, hogy a TEK-esek tárgyalnak az udvaron ülő elkövetővel, majd az feladja magát. Ezt követően pedig kommandósok leteperik őt a földre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk késsel fenyegetőzve ment be 12 óra 30 perc körül az egyik XV. kerületi óvoda udvarába egy férfi. A rendőrök kimenekítették a gyerekeket és a felnőtteket is az intézményből, a TEK műveleti egységei pedig a helyszínen elfogták a 41 éves férfit, és átadták a rendőröknek. A rendőrség tájékoztatása szerint az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, és a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben.