Tömeges ételmérgezés: 470-en jelentkeztek panaszokkal, minden intézménybe ugyanonnan jött az étel

A hatóságok tudomására jutott, hogy a Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

– közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) , a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közösen.

Az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra, tették hozzá.

A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte. A vizsgálatokban a fővárosi kormányhivatal illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja. A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára.

Korábban megírtuk, hogy több olvasónk is jelezte, folyamatosan szállítják be az óvodás és iskolás gyermekeket a Heim Pál kórházba, miután rosszul lettek a XIII. kerületi oktatási intézményükben elfogyasztott ebédjük után.

A kórházba vitt gyerekek többsége hányásra és hasmenésre panaszkodott. Az egyik angyalföldi iskolában van olyan osztály, ahol jelezték a szülőknek, hogy a sok megbetegedés miatt hazaengedik a gyerekeket ebéd után. Úgy tudjuk, hogy pedagógus is van a megbetegedettek között.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából és az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést. A tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetünk a helyi önkormányzattal, akik megkezdték az ügy kivizsgálását

– közölte lapunkkal Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója.