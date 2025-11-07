ukrajnamagyarországnyelvtörvény
Kijev elküldte a magyar kormánynak az új ukrán nyelvtörvény tervezetét

2025. 11. 07. 15:39

Ukrajna elküldte a magyar kormánynak az új oktatási és nyelvtörvény tervezetét, amely részben reagál Budapest nyelvhasználatra vonatkozó követeléseire az iskolákban – közölte Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes csütörtökön.

A Kyiv Independent megjegyzi, hogy Magyarország korábban 11 pontban fogalmazta meg elvárásait az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban. Ezek között szerepelt a nemzetiségi iskola státuszának visszaállítása, az érettségi vizsga magyar nyelven történő letételének, valamint a magyar nyelv használatának lehetősége a közéletben.

Budapest többször vádolta Kijevet azzal, hogy diszkriminálja a kárpátaljai magyar kisebbséget, amit az ukrán vezetés következetesen tagadott. A most benyújtott törvénytervezet az ukrán fél szerint a 11 magyar kérésből ötöt tartalmaz, bár Kachka nem részletezte, melyek ezek. Amennyiben Magyarország elfogadja a jelenlegi változatot, Ukrajna kész benyújtani a törvényt a parlament elé, ezért mielőbbi választ vár Budapesttől.

Kacska elmondása szerint az ukrajnai mintegy száz magyar iskola kétharmadában magyar nyelven folyik az oktatás, néhány tantárgyat ukránul tanítanak, míg a fennmaradó intézmények ukrán nyelvűek, de több fontos tantárgyat magyarul oktatnak.

