Magyar Péter a tiszások listázásáról: Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon?

Mára eljutottunk oda, hogy a tolvaj Fidesz térképen listázza a TISZA támogatóit: neveket, címeket, életeket dobnak uszítva a janicsárjaik elé. Ez bűncselekmény. Súlyos bűncselekmény. Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés,

jelentette ki péntek este közzétett videójában Magyar Péter. A politikus arra utalt, hogy a nap folyamán ismeretlen személyek létrehoztak egy térképet, amelyen listázták a Tisza szimpatizánsait nevekkel, telefonszámokkal és egyéb adatokkal, és ezt több lap megosztotta.

A bűncselekmény-sorozatot a maffiafőnök kezdte hétfőn. Amikor beismerte, hogy átnézte a listát, amit a szakszolgálatai és orosz szövetségesei loptak el, valójában önfeljelentést tett: elismerte, hogy emberek adatait nézegeti. Orbán Viktor – aki ma Washingtonban kuncsorog – óvónők és kétkezi munkások adatait böngészi. De a mai egy újabb határátlépés, és a Fidesz nyílt támadása ártatlan, hazaszerető állampolgárok százezrei ellen.

Mivel politikai hovatartozás alapján embereket közszemlére tenni, az adataikat utcával, házszámmal, e-mail címmel és telefonszámmal nyilvánosan kereshetővé tenni súlyos bűncselekmény, ezért Magyar felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy haladéktalanul indítson átfogó nyomozást, gondoskodjon a jogsértő térkép azonnali eltávolításáról és „vonassa felelősségre mindazokat a politikusokat, titkosszolgákat, újságírókat és egyéb bűnözőket, akik az adatlopásban vagy annak terjesztésében közreműködtek”.

Felszólítom a köztársasági elnököt: törje meg a hallgatást, mert a csend ebben az ügyben már cinkosság. Az államfő feladata kiállni a magyar emberek biztonságáért és méltóságáért, ha erre nem képes vagy nem hajlandó, akkor nincs helye a hivatalában és a közéletben,

mondta Magyar, aki egyúttal felszólította a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjét, hogy „álljon végre a törvény és az állampolgárok oldalára”. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a NAIH már vizsgálódik az ügyben, és álláspontja szerint megállapítható a bűncselekmény elkövetése.

A Tisza elnöke elmondta, hogy a párt feljelentést tesz „minden olyan médium ellen, amely az illegálisan megszerzett neveket és adatokat tartalmazó térképet megjelentette, és ezzel súlyosbította a magyar emberek százezreinek okozott kárt”.

Magyar Péter szerint a politikai alapon történő listázás súlyos történelmi emlékeket idéz, és a magyar társadalomnak közösen kell fellépnie ellene. Felidézi 1848, 1956 és 1989 példáit, amikor a magyarok a szabadságért, a megfélemlítés ellen és az adatgyűjtés megszüntetéséért harcoltak. Most, 2025-ben ismét tanárok, óvónők, munkások és orvosok kerülnek listára politikai nézeteik miatt, ami szerinte elfogadhatatlan és veszélyes.

Ez a térkép lett Orbánék kezében a megfélemlítés fegyvere. Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon? Feketelista az állásinterjúkon? A házbizalmi jelentése?

Magyar azoknak is üzent, akiket listáztak. Felszólította őket arra, hogy dokumentálják, amit látnak, de ezeket az információkat ne terjesszék tovább, és ne keressék fel és ne osszák meg a térképet. Tegyenek feljelentést a rendőrségen a Büntető Törvénykönyv 422. §-a alapján tiltott adatszerzés és jogosulatlan adatkezelés miatt, illetve kérjenek vizsgálatot a NAIH-nál arra hivatkozva, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket, vagy annak veszélye fennáll.

Magyar hozzátette: