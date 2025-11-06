Elindult Orbánékkal a Wizz Air gépe a „legfontosabb washingtoni tárgyalásra”

Csütörtökön reggel fél 9 körül elindult Washingtonban az Orbán Viktor miniszterelnök vezette népes delegáció.

A mintegy 180 fős küldöttség a Wizz Air különgépével utazik. A fapados társaság az egyik legújabb Airbus A321 XLR utasszállítóját adta bérbe a kormánynak. A repülős oldalak adatai szerint a hosszú távolsági utakra tervezett repülőt három hete, október közepén adta át a gyártó a társaságnak.

A szokatlanul nagy méretű delegáció azután indult az Egyesült Államokba, hogy Donald Trump egy sajtótájékoztatón közölte, Orbán kérte ugyan, de ő nem szándékozik felmentést adni Magyarországnak az alól, hogy felszámolja az orosz energiahordozótól való függését. Ez azonban sarkalatos kérdés a magyar kormány számára, hiszen Orbán gazdasági döntéseit és kommunikációját is az orosz importhoz kötötte. Azt a kormánysajtó is kiemeli, hogy az amerikai kormányzat lépéseit az befolyásolja, hogy exportpiacokat keres energiaszektora számára – elsősorban az atomenergiában és a cseppfolyósított gáz (LNG) terén, és ezért váltak fontossá a tárgyalások. Érdemes megjegyezni, hogy a Reuters csütörtök reggeli híre szerint Lengyelország éppen a cseppfolyósított földgáz importjáról tárgyal az Egyesült Államokkal Ukrajna és Szlovákia ellátása érdekében.

Az indulás előtt Orbán Viktor a Facebookján azt írta:

Azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.

A kormányfőt több miniszter is elkíséri: Szijjártó Péter külügyminiszter mellett a gépen van Nagy Márton gazdasági, Lázár János építésügyi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Lantos Csaba energetikai miniszter is.

Szijjártó a felszállás előtt azt posztolta, hogy pénteken a hatodik Orbán-Trump találkozóra került majd sor, ami egyértelműen a legfontosabb lesz az összes közül.

Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó

– írta Szijjártó.

Lázár János a saját közösségi oldalán Kaminsky Fanny kérdéseire annyit mondott, azért megy Amerikába, hogy „szétnézzen arrafele”, bővebben fogalmazva pedig az az út célja, hogy „jó legyen a magyaroknak”.