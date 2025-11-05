Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 5., szerda
Friss hírek
- Még ketten közölték, hogy le sem töltötték a Tisza appját, így nem is szivároghattak ki az adataik. Krekó Péter és Vörös Szabolcs is azt írta, nem volt felhasználó.
- Semjén Zsolt még mindig nem járt gyermekvédelmi intézményben. Megindokolta, miért.
- Maglódi polgármester: Drog szempontjából Maglód nem áll rosszul, nem örülünk, hogy T. Danny miatt emlegetnek.
- Zelenszkij: Az ukrán EU-s tagság blokkolása Orbántól Putyin nyílt támogatása.
- Az Európai Unió 2030 előtt nem látja reálisnak a bővítést. Az EU nem kínál „rövidebb” megoldásokat egyetlen országnak sem.
- Három fontos választást buktak el Trump jelöltjei. New York az elnök fenyegetései ellenére is megválasztotta a demokraták muszlim polgármesterjelöltjét.
- Intercity ütközött egy autóval Szentmártonkátán, öten meghaltak. Egy vasúti átjárónál történt a baleset.
- Döntött a kormány a magyar katonák iraki missziójáról.
- Sir David Beckham: III. Károly lovaggá ütötte a futballikont.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 3-as villamos terelve, a Mexikói út M és a Határ út M között közlekedik, nem érinti a Gubacsi út / Határ út és a Nagykőrösi út / Határ út közötti megállókat. Pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út / Határ út és a Határ út M között.
- A H6-os HÉV Ráckeve és Tököl között november 21-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon H6-os és H6E pótlóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.
- Késő este 2, 7 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Imre
Deviza középárfolyam:
- EUR 388,37
- USD 337,68
- CHF 417,56
- GBP 441,11
+1
