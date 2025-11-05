reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 05. 07:02
2025. november 5., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A 3-as villamos terelve, a Mexikói út M és a Határ út M között közlekedik, nem érinti a Gubacsi út / Határ út és a Nagykőrösi út / Határ út közötti megállókat. Pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út / Határ út és a Határ út M között.
  • A H6-os HÉV Ráckeve és Tököl között november 21-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon H6-os és H6E pótlóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Imre

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 388,37
  • USD 337,68
  • CHF 417,56
  • GBP 441,11

 

+1

