Zelenszkij: Az ukrán EU-s tagság blokkolása Orbántól Putyin nyílt támogatása

Élesen bírálta Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij az Euronewsnak adott interjújában. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, jelezve, hogy ez a szubjektív véleménye:

az EU-s tagság blokkolása a magyar miniszterelnök részéről Vlagyimir Putyin nyílt támogatása.

Zelenszkij elmondta továbbá, hogy nem gondolja, hogy neki bármit is kellene ajánlania Orbánnak, sőt, úgy gondolja, a magyar miniszterelnöknek kellene ajánlania valamit Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól.

Az ukrán elnököt arról is kérdezték, hogy megpróbálja-e helyrehozni személyes kapcsolatát Orbánnal a jövő áprilisi választásokig, erről úgy vélekedett:

nem gondolom, hogy bárkinek joga lenne befolyásolni a magyar nép döntését és a magyarországi választásokat.

Hozzátette: ez a magyarok kizárólagos joga, és nem szeretne semmilyen módon belekeveredni az ügybe.

A kialakult patthelyzet miatt Ukrajna és Moldova ugyanis nem tudta megkezdeni az EU-s csatlakozási tárgyalások első szakaszát. Zelenszkij így felszólította Orbánt, hogy vegye figyelembe az Európai Bizottság értékelését, amely szerint Ukrajna minden jogi és technikai feltételt teljesített a csatlakozási tárgyalások első szakaszának megnyitásához. Mint fogalmazott:

Háborúban állunk, nem szeretnénk újabb frontvonalakat, még ha azok fegyver nélküliek is.

Zelenszkij végül úgy szólt: „Nagyon szeretnénk, ha Magyarország miniszterelnöke támogatna minket. Vagy legalább nem akadályozna.”