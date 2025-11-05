t. dannymaglód
Maglódi polgármester: Drog szempontjából Maglód nem áll rosszul, nem örülünk, hogy T. Danny miatt emlegetnek

2025. 11. 05. 06:40
Napok óta T. Danny drogbotrányától hangos a magyar bulvársajtó: kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult a rapper és barátnője ellen. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkor azt írta, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalokat kábítószer birtoklása miatt. „A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja.”

Az énekes a Blikk információi szerint Maglódon vásárolt drogokat magának és barátainak. T. Danny nem igazán reagált erre, egy gyúrós szelfit rakott ki az Instagramra, és arról írt, hogy új albumon ügyködik.

Kérges László, Maglód polgármestere nem örül a történteknek, mesélte a Blikknek.

Drog szempontjából Maglód nem áll rosszul, ezért sem örültünk annak, hogy az énekes, T. Danny drogügyével kapcsolatban emlegetik most a településünket, és ezért akartunk további részleteket megtudni.

Hozzátette:

Az önkormányzatnak van a droghelyzettel foglalkozó bizottsága, amely a prevencióra fekteti a hangsúlyt, és kéthetente átbeszélem a közbiztonsági helyzetét a rendőrőrsünk vezetőjével.

