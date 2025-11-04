Még ketten közölték, hogy le sem töltötték a Tisza appját, így nem is szivároghattak ki az adataik

Két újabb ember jelezte, hogy azzal ellentétben, amit a Mandiner korábban írt, nem töltötték le a Tisza Világ appllikációt, így nem is lehettek a kiszivárgott adatok között. A Mandiner korábban egy cikkben több ellenzéki szereplőről és újságíróról is megírta, hogy ott vannak az adatai a kiszivárgott adatcsomagban, amelynek a forrása valószínűleg a Tisza párt Tisza világ nevű appja.

Alföldi Róbert már korábban reagált, ő azt írta, hogy le sem töltötte az appot, de ha letöltötte volna, abban sem lett volna semmi törvényellenes. Abban viszont, hogy illegálisan kezelik az adatait, igen, ezért feljelentést tesz.

Most Krekó Péter, a Political Capital igazgatója is posztolt az ügyben. Krekó azt írta, soha életében nem töltötte le az appot.

Ma tudtam meg a kormányoldali szennylapok kiváló tényfeltárásából, hogy Tisza-app felhasználó vagyok. Lássuk be: ha valóban az lennék, akár állampolgárként, akár politikai elemzőként, abban sem lenne semmi különös. Csakhogy én soha életemben nem töltöttem le az említett alkalmazást. Jó lenne, ha a propagandamédia nem terhelné az olvasóit ismételten unalmas, kitalált történetekkel. Úgy tűnik, itt nem csak adatszivárgási/adatlopási és személyes adatokkal való visszaélési botrányról van szó (biztos csak véletlen, de én eddig kizárólag a kormányoldali “médiában” láttam neveket), hanem vegytiszta dezinformációról is.

– írta.

A Válasz Online cikket is írt az ügyből, amiben leírták, hogy megkeresték őket a Mandiner újságírói a cikkük megjelenése előtt, és többek között Vörös Szabolcs újságírónak is feltették a kérdést, hogy lehet ott a kiszivárgott nevek között. Vörös azt írta válaszként:

Természetesen nem szerencsés, ha felhasználók bizalmas adatai nyilvánosságra kerülnek. A Mandinerhez eljutott információk azonban lehet, hogy felülvizsgálatra szorulnak, ugyanis nem vagyok Tisza Világ-felhasználó. Így aztán bizalmas adatom sem szivároghatott ki. A párt kizárólag a munkahelyi elérhetőségeimet ismeri — de ebben, újságíróként, talán ön sem talál kivetnivalót.

Vörös neve végül nem is szerepelt a cikkben.

Jámbor András független országgyűlési képviselő is posztolt az ügyben. Ő azt írta, valóban letöltötte az appot, de arra kérte a Mandinert, írják meg azt is, hova lépett még be: