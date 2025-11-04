Sir David Beckham: III. Károly lovaggá ütötte a futballikont

Kedd reggel a windsori kastélyban III. Károly király lovagi címet adományozott David Beckhamnek, az angol labdarúgás emblematikus alakjának, a sport és a jótékonyság terén végzett munkájáért. Lovaggá ütését követően hivatalosan Sir David Beckhamnek kell őt szólítani, feleségét, Victoria Beckhamet pedig megilleti a Lady Beckham megszólítás.

Nem is lehetnék büszkébb. Az emberek tudják, milyen hazafias vagyok – imádom a hazámat. Mindig is mondtam, mennyire fontos a monarchia az egész családomnak. Szerencsés vagyok, hogy beutazhattam a világot, és hogy az emberek mindenhol a monarchiáról akarnak velem beszélni. Ez büszkévé tesz

– idézi a BBC Sir Beckhamet, akit neje és szülei kísértek el a ceremóniára.

Instagramon is posztolt az eseményről, ott azt írta, óriási megtiszteltetés számára, hogy egy magafajta „kelet-londoni fiú” lovagi címet kap az uralkodótól. Úgy fogalmazott, mindig büszkén képviselte a hazáját és a királyi családot, akiket nagyon szeret. Háláját fejezte ki egykori klubcsapatainak, edzőinek, csapattársainak, szurkolóinak, valamint családtagjainak: szüleinek, nagyszüleinek, feleségének és gyerekeinek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Royal Family (@theroyalfamily) által megosztott bejegyzés

Miért csak most lett lovag?

A korábbi válogatott angol labdarúgót 2003-ban, tíz évvel visszavonulása előtt a Brit Birodalom Rendjének (OBE) tisztjévé nevezték ki, és idén júniusban jelentették be, hogy lovaggá ütik. Ennek lehetősége egyszer már 2011-ben is felmerült, miután aktív része volt abban, hogy London nyerte meg a 2012-es Olimpia rendezési jogát. Akkor belekeveredett egy adócsalásos ügybe, ami miatt erre akkor mégsem került sor. Később sikerült tisztáznia magát, így nem volt akadálya a dolognak, mégis ötvenéves koráig kellett várnia a címre.