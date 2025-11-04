Semjén Zsolt még mindig nem járt gyermekvédelmi intézményben

Szeptember végén adott interjút az ATV-n Semjén Zsolt, aki akkor azt mondta, hogy még sohasem járt gyermekvédelmi intézményben, nem ismeri azt a világot, most pedig kiderült, hogy az elmúlt egy hónapban sem pótolta ezt a hiányosságát.

A KDNP-s politikus kedden a parlamentben azzal indokolta ezt az RTL Híradónak, hogy nem akarta, hogy látogatása pusztán „marketinges” jellegű legyen. Ugyanakkor azt is állította, az elmúlt két hétben többet tett a gyerekekért, mint három ellenzéki politikus egész életében. Például neki köszönhetően emelték meg a gyerekek napi étkezési támogatását, a nevelőszülők juttatásait, valamint a sport- és higiéniai támogatásokat is.

Semjén beszélt arról is, hogy egyeztetett Junghausz Rajmund újbudai fideszes önkormányzati képviselővel, aki gyerekként átmeneti otthonban élt, és aki nemrég arról írt, hogy ott rendszeres volt a verés és a szexuális erőszak. Junghausz javasolta, hogy minden politikus személyesen ismerje meg a gyermekotthonokat és javítóintézeteket.

A miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy az ötleteiben szerepet játszottak Junghausz és más politikusok javaslatai, a parlament Igazságügyi Bizottságának ülésén pedig arról beszélt, hogy botrány, ami a Szőlő utcában történt.