Intercity ütközött egy autóval Szentmártonkátán, öten meghaltak

Mihádák Zoltán / MTI
24.hu
2025. 11. 05. 06:21
Mihádák Zoltán / MTI

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

A helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből.

A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani.

