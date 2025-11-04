Az Európai Unió 2030 előtt nem látja reálisnak a bővítést

Egyetlen tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az európai uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna – jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben kedden.

A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt. Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garanciát jelenthet – jelentette ki.

A hadviselés területét érintő innováció tekintetében egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától, amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.

Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte.

A bővítés szükségszerű, ha erősebb szereplők akarunk lenni a világ színpadán. Az unió bővítésére nem gyakran adódik lehetőség, de ez most nyitva áll előttünk

fogalmazott.

Kijelentette ugyanakkor, hogy az EU nem fog időt spórolni, és nem kínál egyetlen jelölt országnak sem „rövidebb megoldásokat”. Az EU-hoz való csatlakozás továbbra is tisztességes, kemény és érdemeken alapuló folyamat marad, de – mint kiemelte – új országok 2030-ig történő csatlakozása reális cél.

Az EU bővítése érdekünkben áll. Hosszú távú befektetést jelent a biztonságunkba, a gazdaságunkba és a globális előnyünkbe

tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Marta Kos bővítésért felelős biztos a sajtótájékoztatón elmondta, a bizottság felhatalmazást vár a csatlakozást előkészítő munkacsoportok munkájának megkezdésére, melyhez szüksége van a tagállamok álláspontjának megismerésére is a „célok és irányok” meghatározásához. Közölte, a folytatódó háború ellenére Ukrajna „figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós csatlakozás iránt”.

Az Európai Bizottság kedden tette közzé a tagjelölt országok csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó bővítési csomagját, amely szerint Kijev továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, és sikeres előrelépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén.

Hozzátették: Kijev teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket, és Brüsszel arra számít, hogy a fennmaradó feltételeket is teljesíti az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt.

(MTI)