Magyar Péter: Talán néhányan most megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért

Bizonyára értesültetek róla, hogy újabb támadás érte a TISZA Világ applikációt, és felhasználói adatok kerültek nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk alapján nem szivárgás történt, hanem rosszindulatú külső támadás. Informatikai rendszereink folyamatos támadás alatt állnak, ezek nagy részét vissza tudtuk verni – írta Magyar Péter a 24.hu által megismert levelében, amelyet a Tisza Világ alkalmazás felhasználóinak küldött.

A Tisza elnöke azt követően jelentkezett a felhasználóknál, hogy Orbán Viktor nemrég bejelentette: azonnali vizsgálatot rendelt el a tiszás adatszivárgás miatt. A pártelnök erre úgy reagált: „A viccnek is van határa, Miniszterelnök Elvtárs!”

Az alkalmazás felhasználóinak küldött levelében Magyar jelezte:

A támadást komolyan vesszük. Ígérem, hogy a rendszerváltást követően ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei a törvény teljes szigorával fognak szembenézni. Tudjuk, hogy mi volt a céljuk: hogy minél többen megijedjetek. És talán néhányan most megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért, ez egy ilyen borzalmas rendszer, ami ellen együtt kell fellépnünk.

A pártelnök hozzátette: „Együttérzek veletek. Pontosan tudom milyen ez. Ebben élek másfél éve. De azt is tudom, hogy már csak 160 nap van hátra. Soha ne feledjétek, mindannyian azért veszünk részt ebben az óriási munkában, hogy többé senkinek se kelljen félelemben élnie!”

Magyar szerint ez a támadás nem más, mint „egy ellenséges listázás, amely a félelemkeltést szolgálja”. „Olyan erők állnak szemben a magyarok többségének akaratával, amelyek törvénytelen módon, már semmitől sem visszariadva akarják befolyásolni a választásokat”, fogalmazott.

Egyúttal jelezte, hogy a támadás közvetlen célja az volt, hogy „ellehetetlenítsék a Tisza jelöltállítási folyamatát és elvegyék a változást akaró magyaroktól a lehetőséget, hogy dönthessenek az ország sorsáról”, ám a jelöltállítási folyamatot ettől még végigviszik. Magyar hangsúlyozta:

Most újra megmutathatjuk, hogy nem félünk. Fontos, hogy most is bízzunk egymásban, és abban, hogy amit közösen építünk, az erősebb minden támadásnál. Vigyázzunk egymásra, tartsuk a kapcsolatot, és ha bárki bizonytalanságot vagy félelmet érez, ne maradjon vele egyedül – itt mindannyian egy csapat vagyunk. Ez a támadás is csak azt bizonyítja, hogy amit csinálunk, annak valódi, történelmi tétje van.

Milyen adatszivárgásról van szó?

A kormányközeli Magyar Nemzet közölt egy cikket vasárnap este, amelyben azt írták: „Hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista.”

Magyar erre korábban azt reagálta, hogy a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A pártelnök hétfőn délelőtt aztán egy videóban beszélt arról, hogy a párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudták verni annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik „olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”, továbbá azt is írta, hogy a támadás részei az „orosz és kínai tollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”.

Magyar Péter elnézést kért a párt híveitől azért, mert – állítása szerint – a hatalom az adataik kiszivárogtatásával néhányukat megijesztette. Majd jelezte azt is, hogy a fejleményekre reagálva némileg átvariálják a Tisza egyéni képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamatát.