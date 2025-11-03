Magyar Orbánnak: A viccnek is van határa, Miniszterelnök Elvtárs!

A viccnek is van határa, Miniszterelnök Elvtárs! – reagálta Magyar Péter Facebook-oldalán arra, hogy Orbán Viktor nemrég bejelentette: azonnali vizsgálatot rendelt el a tiszás adatszivárgás miatt.

A Tisza elnöke erre válaszul a posztjában úgy fogalmazott:

Tehát, ha jól értem, önök külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöretik a TISZA Párt applikációját, aminek eredményeként rengeteg magyar ember személyes adatai nyilvánosságra kerülnek, majd még Ön rendel el nemzetbiztonsági vizsgálatot…aha.

Magyar végül hozzátette: „Egyébként amikor az orosz titkosszolgálat hekkerei ki-bejárkáltak a Külügyminisztérium szerverein és a legérzékenyebb adatokat is ellopták, akkor miért nem volt nemzetbiztonsági vizsgálat? Ne fáradjon, a kérdés költői…”

Milyen adatszivárgásról van szó?

A kormányközeli Magyar Nemzet közölt egy cikket vasárnap este, amelyben azt írták: „Hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista.”

Magyar erre korábban azt reagálta, hogy a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A pártelnök hétfőn délelőtt aztán egy videóban beszélt arról, hogy a párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudták verni annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik „olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”, továbbá azt is írta, hogy a támadás részei az „orosz és kínai tollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”.

Magyar Péter elnézést kért a párt híveitől azért, mert – állítása szerint – a hatalom az adataik kiszivárogtatásával néhányukat megijesztette. Majd jelezte azt is, hogy a fejleményekre reagálva némileg átvariálják a Tisza egyéni képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamatát.