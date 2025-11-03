Magyar elmondta, hogyan mutatják be a 106 jelöltet, miután szerinte a Fidesz kiszivárogtatta a tiszások adatait

Magyar Péter hétfői videójában azt mondta, hogy „a rettegő hatalom” tömegesen nyilvánosságra hozta a Tisza Világ applikáció felhasználóinak személyes adatait. Állítása szerint a rendelkezésre álló információk szerint nincs szó adatszivárgásról, ártó szándékú támadás történt.

A Tisza Párt elnöke vasárnap este közölte, hogy hekkerek támadták meg a Tisza Világ applikációt. A Tisza párt informatikai biztonsággal foglalkozó emberei azon dolgoztak, hogy megvédjék az appra feliratkozók személyes adatait, illetve a 106 egyéni képviselőjelöltjük kiválasztási folyamatának biztonságát.

Magyar azt mondta az új videóban, hogy a párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudták verni annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik „olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”.

Szerinte ennek a támadássorozatnak a részei a közpénzmilliárdokból terjesztett és mesterséges intelligenciával generált, az internetet elárasztó hamis videók is, amelyekkel a Tiszát támadják. Azt állította, a támadás részei az

orosz és kínai tollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is.

A Tisza elnöke szerint október 23-án megmutatták, hogy ők képviselik a többséget az országban, ezt látva a kormány „a legaljasabb eszközöktől sem riad vissza”.

Mint mondta, korábban bejelentették, hogy november elején tervezték bemutatni minden választókerületben a három egyéni jelöltjüket, akik közül kiválasztják azokat, akik a Fidesz jelöltjei ellen indulnak majd a 2026-os választáson.

Orbán Viktorék célja egyértelmű: meg akarnak félemlíteni, és el akarnak bizonytalanítani bennünket. Ez nem más, mint egy ellenséges listázás, amelynek célja a félelemkeltés. Csak míg a fideszes Kubatov-lista Orbán Viktor belső használatára készül, a mostani lista célja a régi komcsi rendszer szerinti megfélemlítés.

A pártelnök elmondta, nem fogják hagyni, hogy a Fidesz elérje a célját, komolyan veszik a szimpatizánsaik adatainak nyilvánosságra kerülését. Hozzátette, tudják, hogy a jelenlegi „bábhatóságoktól” védelmet és a valódi felelősök elszámoltatását nem várhatják.

Magyar vállalja, hogy a kormányváltás után a NER minden bűncselekménye mellett

ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei is a törvény teljes szigorával fognak szembenézni.

A politikus elnézést kér a tisztásoktól azért, mert szerinte a hatalom az adataik kiszivárogtatásával néhányukat megijesztette. Azt mondta, pontosan tudja milyenek ezek a megfélemlítések, ugyanis ebben él másfél éve. Azt is tudja viszont, hogy „már csak 160 nap van hátra” a kormányváltásig, és azért dolgoznak, hogy „többé senkinek se kelljen félelemben élnie”.

Magyar Péter közölte, hogy a korábban bejelentett jelöltállítási folyamatot a Tisza közössége végigviszi, ez szerinte a végjáték kezdete is egyben. A párt jelöltállítási folyamatán úgy változtatnak, hogy

a képviselőjelölteket november 17-én mutatják be,

a Tisza közösségének tagjai első körben november 23-én és 24-én szavaznak,

a második körös szavazást, amelyben mindenki részt vehet a saját választókerületében, november 25-e és 27-e között tartják meg,

a párt 106 egyéni képviselőjelöltjének bejelentésére november 30-án kerül sor.

Bejelentette, hogy a jelöltek kiválasztásáról szóló szavazást a megtámadott Tisza Világ app helyett a tavaszi, 1,1 millió szavazattal zárult Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalán tartják. A végső jelöltek bemutatásának véghatáridejét ezzel nem módosították.

A pártelnök azt mondta, azért november 17-én mutatják be a három-három jelöltjüket a választókerületekben, mert várták, hogy a Fidesz megnevezze a jelöltjeit, de ez máig nem történt meg. Emellett a hatalomnak a lehető legkevesebb időt akarják hagyni arra, hogy támadják a rendszereiket, „rendszerváltó társaikat”.

Magyar arról is beszélt, hogy a magyar emberek hatvankilenc évvel ezelőtt ezen a napon, 1956. november-3-án abban a hitben ünnepelték a forradalmat, hogy a gyerekeik és az unokáik szabad és független országban nőhetnek fel, de sajnos nem így lett. Szerinte az oroszok a velük összefogó áruló magyarokkal „széttiporták a cserbenhagyott honfitársaink álmát. Az 156-os forradalom örökösei mi vagyunk. Kötelez bennünket az örökségük, valamint a gyermekeink és az unokáink iránti felelősség. És most győzni fogunk” – mondta.