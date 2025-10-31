reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 10. 31. 07:00
GETTY IMAGES

2025. október 31., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A Vác–Balassagyarmat vonalon módosul a közlekedési rend október 31-től. Részletek.

BKK

  • 3-as villamos október 31-én üzemzárásig a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Farkas

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 388,46
  • USD 334,39
  • CHF 418,62
  • GBP 441,93

 

Olvasói sztorik