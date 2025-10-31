Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 31., péntek
Friss hírek
- Orbán: Eldöntöttük, lesz 14. havi nyugdíj. A miniszterelnök szerint hosszú vita volt róla a kormányülésen.
- Visszafordított Fradi-vonat: volt magyar-osztrák megbeszélés, a vasúttársaság szerint „tűzveszély” miatt nem tudtak továbbmenni
- RTL: sehol se találni a 300 millió forint közpénzt bezsákoló Mesterséges Intelligencia Kutatóintézetet, amely hiteltelenítené Magyar Péterék tömegét.
- Demeter Szilárdtól kulturális nemzetépítést vár Orbán Viktor.
- Újabb kárpátaljai magyar áldozata van az orosz-ukrán háborúnak.
- András herceget megfosztották hercegi címétől és ki kell költöznie windsori otthonából is.
- Nagyot buktak a holland szélsőségesek, sikert arattak a liberálisok: Orbán barátja aligha kerül kormányra.
- November 15-től több pontban is módosul az Otthon Start, jól járnak az igénylők.
- ByeAlex beszólt a halloweeni tökfaragást betiltó zebegényi polgármesternek: „Reggelig huhognék a kapuja előtt”.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A Vác–Balassagyarmat vonalon módosul a közlekedési rend október 31-től. Részletek.
BKK
- A 3-as villamos október 31-én üzemzárásig a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható.
- Késő este 6, 14 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Farkas
Deviza középárfolyam:
- EUR 388,46
- USD 334,39
- CHF 418,62
- GBP 441,93
