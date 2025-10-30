Nagyot buktak a holland szélsőségesek, sikert arattak a liberálisok: Orbán barátja aligha kerül kormányra

A képek önmagukért beszéltek csütörtök délelőtt a két legtöbb szavazatot szerzett holland párt székházában, miután szerdán előrehozott választást tartottak Hollandiában. Mindkét politikai erő 26-26 mandátumra számíthat a törvényhozás 150 tagú alsóházában, az úgynevezett Második Kamarában (Tweede Kamer), amelynek erőviszonyai határozzák meg, hogy kik kormányozhatják a következő években az országot.

A korábban csak 9 mandátummal rendelkező centrista-liberális D66 elnökét, Rob Jettent joggal ünnepelték a párt főhadiszállásán, míg az eddigi – 2023-ban elért – 37 mandátumáról 26-ra fogyatkozó szélsőjobbos, bevándorlásellenes, iszlámellenes és euroszkeptikus Szabadságpártnál (PVV) fagyosabb volt a hangulat.

Pedig könnyen lehet, hogy az összes szavazat megszámlálása után ők, a PVV-sek lesznek a relatív győztesek. Ennek ellenére a párt vezére, a szélsőséges Geert Wilders már szerda este elismerte, hogy pártja aligha kerül kormányra,

és Orbán Viktor barátja – akinek egyébként a felesége, Márfai Krisztina magyar – inkább az ellenzéki szerepre készül.

Csütörtökön kora délután, a szavaztok 99,7 százalékának összesítését követően mindössze kétezer szavazattal vezettek a centrista liberális D66 párt előtt, amely óriási meglepetésre legalább a második helyre futhat be.