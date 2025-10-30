RTL: sehol se találni a 300 millió forint közpénzt bezsákoló Mesterséges Intelligencia Kutatóintézetet, amely hiteltelenítené Magyar Péterék tömegét

Az RTL Híradó nem találta a frissen alapított központ irodáját, de az kiderült, máris 300 millió forint támogatást kaptak – hangzik el a Híradóban.

A Mesterséges Intelligencia Kutatóintézetről van szó, amelyre hivatkozva kormánypárti médiumok közölték, hogy a Tisza Párt október 23-ai rendezvényének légifotóján a tömeget mesterséges intelligenciával nagyították fel.

A szervezet korábban sehol nem jelent meg, de a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 300 millió forintot kaptak már, honlapjukat is csak hétfőn hozták létre.

Az RTL Híradó megpróbálta a céget felhívni, sikertelenül. Elmentek a cég megadott címére, de ott nem hallottak róluk. A kapucsengőn sem szerepeltek.